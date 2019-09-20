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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Четыре простых правила борьбы с повышенным давлением огласила кардиолог из США

20 сентября 2019, 15:42 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Jochen Tack / globallookpress.com
фото: Jochen Tack / globallookpress.com

Кардиолог из Соединенных Штатов Элизабет Клодас рассказала, каким простым правилам нужно следовать людям, желающим привести в норму свое артериальное давление. Соответствующая информация содержится в заметке, опубликованной в российском интернет-сегменте.

Естественные способы предотвращения инсульта раскрыли знатоки народной медицины

Естественные способы предотвращения инсульта раскрыли знатоки народной медицины

Как пишет портал pressa40.ru, американский врач посоветовала гипертоникам:

1. держать под контролем вес;

2. начинать прием пищи с фруктов или сырых овощей, они богаты натрием;

3. регулярно тренироваться, рассчитывая нагрузку исходя из своих физических возможностей;

4. отказаться от сигарет и спиртных напитков.

Ранее сегодня сообщалось, что знатоки народной медицины поведали о естественных способах профилактики инсульта головного мозга.

 

ДЦ

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