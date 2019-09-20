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Четыре простых правила борьбы с повышенным давлением огласила кардиолог из США
20 сентября 2019, 15:42 [ «Аргументы Недели» ]
Кардиолог из Соединенных Штатов Элизабет Клодас рассказала, каким простым правилам нужно следовать людям, желающим привести в норму свое артериальное давление. Соответствующая информация содержится в заметке, опубликованной в российском интернет-сегменте.
Как пишет портал pressa40.ru, американский врач посоветовала гипертоникам:
1. держать под контролем вес;
2. начинать прием пищи с фруктов или сырых овощей, они богаты натрием;
3. регулярно тренироваться, рассчитывая нагрузку исходя из своих физических возможностей;
4. отказаться от сигарет и спиртных напитков.
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