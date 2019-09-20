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Естественные способы предотвращения инсульта раскрыли знатоки народной медицины

20 сентября 2019, 12:22 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Nikolay Gyngazov / globallookpress.com
фото: Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Знатоки народной медицины рассказали о мерах профилактики инсульта головного мозга, не предусматривающих приема лекарств. Данной теме посвящена публикация, выложенная в российской блогосфере.

Простые способы защиты от рака кишечника обозначили специалисты из Австралии

Простые способы защиты от рака кишечника обозначили специалисты из Австралии

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», людям, которые хотят предотвратить опасную болезнь, следует принимать отвар алоэ. Также благоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему оказывают настойка девясила и горчичные компрессы, говорится в процитированном материале.

Прежде чем брать на вооружение данные способы предотвращения инсульта, необходимо проконсультироваться с врачом.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что австралийские специалисты рассказали, как защититься от рака кишечника.

 

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