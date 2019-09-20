Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Разрешение Минздрава пить по пять раз в неделю не понравилось врачам

20 сентября 2019, 08:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Минздраве заявили, что безопасной дневной долей алкоголя для мужчин является 900 мл 4,5% пива, а для женщин – 200 мл вина. При этом пить якобы можно по пять дней в неделю. Однако врачи оказались неприятно поражены подобными заявлениями.

В Минздраве назвали безопасную дозу алкоголя в день

В Минздраве назвали безопасную дозу алкоголя в день

При этом в шоке от сказанного в министерстве оказались не только врачи и политические деятели, но даже сами сотрудники Минздрава. Специалисты в один голос заявляют, что безопасной дозы алкоголя нет и быть не может, а всем, кто утверждает обратное, верить не следует, передаёт sibdepo.ru.

«Я официально вам заявляю, что безопасной дозы алкоголя нет. Никогда не верьте таким публикациям», - сказала главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практик терапевт Оксана Драпкина.

АБ

//картина дня

В мире

Донецкий социолог сообщил о желании Киева «отстегнуть» ДНР и ЛНР от Украины

Донецкий социолог сообщил о желании Киева «отстегнуть» ДНР и ЛНР от Украины

Украинской власти не нужны территории на востоке страны, которые в настоящий момент занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Об этом, выступая в телевизионном эфире, заявил донецкий социолог Евгений Копатько.

Глава ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харриган заявил, что в случае гипотетической войны с Россией НАТО уже выбрало одну из первоочередных целей.

Глава ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харриган заявил, что в случае гипотетической войны с Россией НАТО…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Редакция «Аргументы Недели» подготовила топ интересных и кошмарных фильмов ужасов 2019 года, которые стоит посмотреть любителям жанра. Некоторые хорроры способны вызвать…

//новости ан

//новости ан

//новости ан