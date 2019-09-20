Разрешение Минздрава пить по пять раз в неделю не понравилось врачам

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20 сентября 2019, 08:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В Минздраве заявили, что безопасной дневной долей алкоголя для мужчин является 900 мл 4,5% пива, а для женщин – 200 мл вина. При этом пить якобы можно по пять дней в неделю. Однако врачи оказались неприятно поражены подобными заявлениями.

В Минздраве назвали безопасную дозу алкоголя в день

При этом в шоке от сказанного в министерстве оказались не только врачи и политические деятели, но даже сами сотрудники Минздрава. Специалисты в один голос заявляют, что безопасной дозы алкоголя нет и быть не может, а всем, кто утверждает обратное, верить не следует, передаёт sibdepo.ru.

«Я официально вам заявляю, что безопасной дозы алкоголя нет. Никогда не верьте таким публикациям», - сказала главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практик терапевт Оксана Драпкина.