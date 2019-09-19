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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Как подготовить ребенка к появлению младенца в семье

19 сентября 2019, 17:13 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Детский психолог Наталья Гришаева рассказала, как подготовить первого ребенка к появлению нового члена семьи. Врач отметила, что готовить ребенка к появлению в семье малыша нужно заранее, еще во время беременности.

"Также важно, в каком возрасте находится старший. Если ему еще нет и шести лет, то он зависит от внимания мамы и новый член семьи будет восприниматься им как конкурент. Поэтому важно заранее «переключить» его на отца и бабушку, тогда он не будет чувствовать себя обделенным", - объяснила психолог в интервью изданию "Вечерняя Москва". Необходимо делать ребенка сопричастным к появлению малыша - можно дать послушать, как ведет себя в животе будущий братик или сестричка

АГ

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