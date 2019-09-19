Эксперты рассказали, почему знаменитости болеют раком мозга чаще других

//Здоровье 13+

19 сентября 2019, 15:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

По слухам, которые распространены в СМИ, актриса Анастасия Заворотнюк больна раком мозга. Эта тяжелая болезнь уже унесла жизни многих знаменитостей — Жанны Фриске, Дмитрия Хворостовского, Михаила Задорнова.

Врач Алексей Масчан рассказал News.ru, что стремясь хорошо выглядеть, публичные личности идут на разные ухищрения. "Стволовые клетки — они чужие, не приживаются в организме. Они могут выделять вещества экзосомы, в которые запаковано много биологически активных молекул, которые теоретически могут провоцировать рак. Реальных доказательств этому пока нет", - прокомментировал эксперт.