Ежедневное принятие душа может стать причиной болезней

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19 сентября 2019, 12:39 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Дерматологи призывают отказаться от ежедневных походов в душ. По словам специалистов, подобная личная гигиена не улучшает здоровье, а только вредит ему и вызывает развитие инфекций.

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Врачи предупредили, что ежедневный горячий душ снижает защитный барьер кожи, а также пересушивает и вызывает микротрещины. При этом средства для мытья зачастую уничтожают полезные бактерии, что вызывает развитие инфекций, передаёт Медикфорум.

Дерматологи отмечают, что для заботы о личной гигиене нет необходимости в ежедневном душе - достаточно чистого белья и одежды. Если же по каким-то причинам отказаться от каждодневных утренних процедур невозможно, то душ стоит принимать не дольше 15 минут.