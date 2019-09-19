В Минздраве назвали безопасную дозу алкоголя в день

//Здоровье 13+

19 сентября 2019, 09:32 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Эксперты Министерства здравоохранения выявили дозу алкоголя, употребление которой несёт незначительные последствия для организма человека. В исследовании речь идёт о двух стандартных порциях в день для женщин и о трех стандартных порциях для мужчин.

Согласно источнику, стандартная доза подразумевает под собой десять граммов чистого алкоголя. Однако расчёт делается исходя из крепости того или иного напитка, например женщинам можно употреблять в день около 200 миллилитров вина, а мужчинам 900 миллилитров пива, передаёт РИА Новости.

Они отметили, что в 100 мл 12-процентного вина или в 300 мл пива (4,5%) содержится около одной стандартной порции.

По мнению экспертов, человеку необходимо делать два трезвых дня в неделю. Специалисты напоминают, что не стоит злоупотреблять спиртными напитками, в том числе употреблять их за рулём или во время беременности.