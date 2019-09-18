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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Пять секретов лечения гипертонии без медицинских препаратов раскрыли эксперты

18 сентября 2019, 22:02 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Chromorange / Stolt / globallookpress.com
фото: Chromorange / Stolt / globallookpress.com

Эксперты в сфере здравоохранения раскрыли секреты лечения гипертонии без медицинских препаратов. Данной теме посвящена публикация, появившаяся некоторое время назад в отечественном интернет-сегменте.

Вредные для здоровья человека позы для сна перечислил российский врач-кардиолог

Вредные для здоровья человека позы для сна перечислил российский врач-кардиолог

Как пишет «Моя околица», снизить артериальное давление естественным путем можно с помощью:

1. регулярной физической активности;

2. специальной диеты, в частности, предполагающей ограничение употребления соли;

3. повышения устойчивости к стрессам;

4. отказа от спиртных напитков;

5. регулярного употребления зеленого чая.

Ранее сообщалось, что российский врач-кардиолог Валерий Садовой рассказал, какие позы для сна вредят здоровью.

 

ДЦ

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