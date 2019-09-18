Врачи объяснили, почему Россия рискует остаться с подорожником вместо лекарств

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18 сентября 2019, 17:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Эксперты рассказали, что без изменений в процедуре закупки лекарственных средств, в России через два года смертность от онкозаболеваний возрастет на 20-30%, сообщают «Известия».

В свою очередь, врачи отмечают, что сейчас в фарминдустрии происходит то же самое, что и на всех других рынках. "Закрывая рынок, мы учитываем интересы определенных производителей, но они перекрывают только узкий потребительский спектр. Мы сами закрываем свой рынок и остаемся здесь [в России] с подорожником и одуванчиком", - рассказал специалист в эфире НСН.