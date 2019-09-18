Ущерб от производителей алкогольного суррогата пока не подсчитан

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18 сентября 2019, 13:02 [ «Аргументы Недели. Новосибирск» ]

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Большинство компаний, оказавшихся среди выявленных МРУ Росалкогольрегулирования по СФО в качестве производителей фальсифицированных пивных напитков, уже ликвидированы. Это означает, что ответственность за угрозу безопасности потребителей и ущерб бюджету им не грозит.

Напомним, на прошлой неделе Минпромторг Новосибирской области сообщил, что в результат деятельности сотрудников Росалкогольрегулирования были выявлены предприятия, выпускали суррогат под видом пивных напитков. «При их создании смешивается вода, ароматизаторы, красители с добавлением этилового спирта, а не пива, как требуется в законе», — сообщала пресс-служба министерства.

В числе марок, под которыми выпускались напитки, были популярные «Блейзер», «Мартини Рэй», «Кегля».

Росалкогольрегулирования выяснил, что ООО «Вкусная Идея», ООО «Шелтон», ООО «Астра», ООО «Феникс», ООО «Дельмари», ООО «Ольмека», ООО «Ларедо», ООО «Бизнестрейд», ООО «Делин», ООО «Высота», ООО «Напитки Запада», ООО «Компания Крикс» регистрировали в ЕГАИС данные о производстве пивных напитков, но не указывали в системе данные о закупках пива или производстве собственного пива. После публикации наименований компаний выясняется, что большая часть из них ликвидирована или содержит в ЕГРЮЛ недостоверные сведения.

В сообщении Минпромторга отсутствовали данные о размере ущерба бюджету Новосибирской области, потери которого от недоплаты акцизов и налогов при теневом обороте алкоголя оцениваются в сотни миллионов рублей в год. Кроме этого, от оборота суррогатов существует и угрозы здоровью потребителям. По данным Центра разработки национальной алкогольной политики, в Новосибирской области в первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего число летальных исходов от отравлений алкоголем выросло на 8,3% — с 4,8 человек до 5,2 человек на 100 тыс. жителей.