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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Зарубежные исследователи обнаружили новую опасность алкогольных напитков

18 сентября 2019, 12:27 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Jochen Tack / globallookpress.com
фото: Jochen Tack / globallookpress.com

Иностранные ученые обнаружили новую опасность спиртного для человеческого организма. Об этом рассказывается в публикации, которая появилась некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

Неприметные признаки инсульта головного мозга перечислили американские врачи

Неприметные признаки инсульта головного мозга перечислили американские врачи

Как информирует «Российская газета», исследователи заявили, что употребление алкоголя провоцирует воспалительные процессы в головном мозге, которые продолжаются минимум шесть недель после отказа от спиртных напитков. К соответствующему выводу специалисты пришли по итогам наблюдения за людьми, страдающими алкогольной зависимостью.

Ранее сегодня сообщалось, что американские доктора перечислили неприметные признаки инсульта.

 

ДЦ

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