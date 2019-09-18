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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Неприметные признаки инсульта головного мозга перечислили американские врачи

18 сентября 2019, 10:39 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Nikolay Gyngazov / globallookpress.com
фото: Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Специалисты в области здравоохранения из Соединенных Штатов обозначили симптомы инсульта головного мозга, которые часто игнорируются людьми. Данной теме посвящена публикация, выложенная в отечественном интернет-сегменте.

Тринадцать возможных симптомов появления раковой опухоли обозначили онкологи

Тринадцать возможных симптомов появления раковой опухоли обозначили онкологи

Как пишет портал medikforum.ru, американские врачи советуют обратить внимание на наличие следующих признаков:

1. головная боль;

2. возникновение проблем со зрением;

3. забывчивость;

4. онемение конечностей после пробуждения;

5. внезапное изменение речи;

6. потеря координации.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что онкологи перечислили сигналы человеческого организма, которые могут указывать на образование раковой опухоли.

 

ДЦ

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