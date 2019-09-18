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Неприметные признаки инсульта головного мозга перечислили американские врачи
18 сентября 2019, 10:39 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты в области здравоохранения из Соединенных Штатов обозначили симптомы инсульта головного мозга, которые часто игнорируются людьми. Данной теме посвящена публикация, выложенная в отечественном интернет-сегменте.
Как пишет портал medikforum.ru, американские врачи советуют обратить внимание на наличие следующих признаков:
1. головная боль;
2. возникновение проблем со зрением;
3. забывчивость;
4. онемение конечностей после пробуждения;
5. внезапное изменение речи;
6. потеря координации.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что онкологи перечислили сигналы человеческого организма, которые могут указывать на образование раковой опухоли.