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Пять способов избежать «тихого инсульта» подсказали медицинские специалисты
16 сентября 2019, 19:23 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты в области здравоохранения рассказали, как избежать «тихого инсульта», который, в отличие от обычного, протекает относительно незаметно. Данной теме посвящена публикация, появившаяся в российской блогосфере.
Как пишет канал «Волгоградская правда» в «Яндекс. Дзен», людям, которые хотят избежать проблем с сердечно-сосудистой системой, следует:
1. ежедневно контролировать артериальное давление;
2. регулярно заниматься физическими упражнениями;
3. сократить употребление соли;
4. следить за массой своего тела;
5. отказаться от курения, в том числе пассивного.
Ранее сообщалось, что эксперты обозначили три возможных признака инфаркта головного мозга.