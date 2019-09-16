Пять способов избежать «тихого инсульта» подсказали медицинские специалисты

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16 сентября 2019, 19:23 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Holger Hollemann / globallookpress.com

Специалисты в области здравоохранения рассказали, как избежать «тихого инсульта», который, в отличие от обычного, протекает относительно незаметно. Данной теме посвящена публикация, появившаяся в российской блогосфере.

Как пишет канал «Волгоградская правда» в «Яндекс. Дзен», людям, которые хотят избежать проблем с сердечно-сосудистой системой, следует:

1. ежедневно контролировать артериальное давление;

2. регулярно заниматься физическими упражнениями;

3. сократить употребление соли;

4. следить за массой своего тела;

5. отказаться от курения, в том числе пассивного.

Ранее сообщалось, что эксперты обозначили три возможных признака инфаркта головного мозга.