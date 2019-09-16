Врачи рассказали, как метеочувствительным людям вести себя во время перепадов давления

Кардиологи и врачи-неврологи рассказали, как метеочувствительным людям вести себя в периоды перепадов атмосферного давления. Ранее синоптики предупредили граждан РФ о колебаниях температуры.

В первой половине текущей недели атмосферное давление в Москве резко понизится и придет в норму только к субботе, передает ТАСС.

Метеочувствительным людям в этот период следует больше отдыхать, пить много воды, морсов и принимать сердечно-сосудистые препараты, прописанные врачом. Кроме того, им не стоит заниматься тяжелым физическим трудом, истощающим ЦНС. Рекомендуется употреблять легкое диетическое питание. Гражданам рекомендуется обратиться к медикам и, вероятно, скорректировать дозы сердечно-сосудистых препаратов.