Уголовные дела против врачей дестабилизируют медицинскую отрасль

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16 сентября 2019, 11:00 [ «Аргументы Недели» ]

Врач-кардиолог Алексей Эрлих в своём блоге на радио «Эхо Москвы» поделился мнением относительно тотального уголовного преследования российских врачей.



В частности Эрлих сообщил, что в одной из больниц Нижегородской области против двух хирургов начало уголовное делопроизводство. Несколько лет назад они провели сложную операцию по спасению человека. До операции, чтобы сохранить ногу пациенту при гангрене, врачи предложили ему приобрести расходные материалы за свой счёт. На тот момент расходы ещё не покрывались государственными страховыми услугами. Операция прошла успешно, пациенту сохранили ногу. Однако он через некоторое время обратился в прокуратуру, в результате чего хирургов арестовали.



Алексей Эрлих призывает общественность и правоохранительные органы объективно разобраться и освободить врачей. Они выполнили свою работу. То, что услуги оказались платными, это не прихоть или желание медиков. Они поступили самым лучшим образом в данной ситуации и помогли пациенту. По мнению Эрлиха, пока в российской медицине будут происходить такие казусы, в больницах не будет хватать специалистов. Врачи поставлены в слишком жёсткие рамки. Из-за этого большая часть специалистов покидает страну.



