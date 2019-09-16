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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Латвийский травматолог-ортопед: Осенью обостряются хронические заболевания. И это серьезно

16 сентября 2019, 09:33 [«Аргументы Недели», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

Латвийский травматолог-ортопед: Осенью обостряются хронические заболевания. И это серьезно
фото: pixabay.com

Осень – время дождей, слякоти, первого снега. А еще осень – время хандры, депрессии и обострений хронических заболеваний. Согласитесь, это неприятно. Как уберечь себя от нежелательных проблем со здоровьем? Наш спецкор обратился к латвийскому травматологу-ортопеду, директору рижской клинической больницы, кавалеру ордена «Трех Звезд» Янису Петронису.

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- Г-н Петронис, наступила осень. А это значит, что наступают проблемы со здоровьем. Какие хронические заболевания находятся в «группе риска»?

- В первую очередь – дыхательные пути. Нет секрета, что с похолоданием начинается и ОРВИ, и грипп, и иная инфекция дыхательных путей. Организм человека никак не может перестроится быстро к более холодной температуре. Людям хочется продлить ее лето. Вот и простывают. А если есть ее проблемы с бронхами, то прохладная погода бывает опасна. Опасна ее тем, что все это может перерасти в воспаления легких. И если у вас возник кашель, который не проходит более двух недель, поднимается периодически температура, недомогание, озноб, боли в спине, в груди, то бегом к семейному врачу. Зачем вам проблемы на свою голову?

- Доктор, с дыхательными проблемами все понятно. Но почему возникают проблемы с опорно-двигательным аппаратом?

- Если вы имеете хронические проблемы с опорно-двигательным аппаратом, то осенью все то всплывет. Уж простите. Поймите, организм не может быстро перестроится на другой ритм. Похолодание, сырость – первые враги больных суставов. От этого никуда не убежишь. Конечно, все это неприятно и серьезно: стреляет в спину, отекают больные суставы, скованность движений, проблемы с подвижностью. Это сложно принять человеку, который неделю назад спокойно передвигался и не чувствовал проблем. Что нужно делать? Вспомнить, что осень! Одеваться теплее. Многие молодые люди любят ходить с голыми ногами еще в сентябре. Можно догуляться до проблем: артриты, артрозы…Самое главное – не переохлаждаться. Главное! Чувствуете, что замерзли – бегом в помещение. Если есть возможность, то выпейте час с лимоном. Обязательно. Если вы дома, то посидите в горячей ванне (не переусердствуйте только) с морской солью. Оденьте теплый халат и носки, и в кровать. Я не большой сторонник грелок. С ними нужно быть на чеку. Есть такие заболевания, при которых грелка под запретом. Тут уж лучше к семейному врачу на консультацию.

- Можно ли употреблять препараты, которые снимают боль? Бывает, что сильно болит колено, нога, поясница. 

- Как я могу давать такие рекомендации? Я же не знаю человека, не видел его карту, не разговаривал с ним. Могу дать общие рекомендации.  У каждого пациента должна быть связь с семейным врачом. В любой сложной ситуации – звонок к специалисту. Если такой возможности нет, то звоните в скорую. В России профессиональные врачи. Проведут консультацию. Берегите себя. Будьте здоровы!

- Благодарю за беседу.

 

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