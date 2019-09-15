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//Здоровье 13+

Ученые рассказали, почему сыр является полезным продуктом

15 сентября 2019, 21:46 [ «Аргументы Недели» ]

Ученые рассказали, почему сыр является полезным продуктом
Фото: pixabay.com

Исследователи выяснили, почему сыр является полезным и ценным продуктом для здоровья людей. Они подчеркнули, что в нем находится много важных веществ, которые могут защитить зубы от кариеса.

Ученые сообщили о том, что регулярное употребление сыра позволяет улучшить состояние кожи, волос, ногтей, и даже улучшить зрение. Также он вкусный и очень полезный. В сыре находится много жизненно важных и ценных составляющих, таких, как: кальций, фосфор и белки животного происхождения. Они усваиваются организмом лучше, чем молоко, сообщает портал oane.ws.

АГ

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