Стоматологи: Какие продукты провоцируют болезни зубов

//Здоровье 13+

15 сентября 2019, 17:49 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Врач-стоматолог Тигран Григорян рассказал о самых вредных продуктах питания для зубов и способах профилактики заболеваний. Проблемы с зубами провоцируют в основном продукты химического состава, которые трудно вычищаются из фиссуры зубов, считает врач.

В разговоре с изданием "Вечерняя Москва" доктор отметил, что остатки еды начинают окисляться и в итоге травмируют эмаль. "С помощью щетки нужно учиться вычищать именно карманы, а не сами зубы. И нитью, к сожалению, не все умеют пользоваться. Ею травмируют десны, ведь вместо плавных аккуратных движений к десне все проводят между зубами под большим давлением", - добавил врач.

Также ученые утверждают, что больные зубы увеличивают риск наступления инсульта. На здоровье полости рта отрицательно влияет стрессовое состояние человека, пишет портал "Актуальные новости".