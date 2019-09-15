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Стоматологи: Какие продукты провоцируют болезни зубов

15 сентября 2019, 17:49 [ «Аргументы Недели» ]

Стоматологи: Какие продукты провоцируют болезни зубов
Фото: pixabay.com

Врач-стоматолог Тигран Григорян рассказал о самых вредных продуктах питания для зубов и способах профилактики заболеваний. Проблемы с зубами провоцируют в основном продукты химического состава, которые трудно вычищаются из фиссуры зубов, считает врач.

В разговоре с изданием "Вечерняя Москва" доктор отметил, что остатки еды начинают окисляться и в итоге травмируют эмаль. "С помощью щетки нужно учиться вычищать именно карманы, а не сами зубы. И нитью, к сожалению, не все умеют пользоваться. Ею травмируют десны, ведь вместо плавных аккуратных движений к десне все проводят между зубами под большим давлением", - добавил врач.

Также ученые утверждают, что больные зубы увеличивают риск наступления инсульта. На здоровье полости рта отрицательно влияет стрессовое состояние человека, пишет портал "Актуальные новости".

АГ

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