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//Здоровье 13+

Фитотерапевт рассказала, какие травы могут помочь контролировать давление

15 сентября 2019, 17:12 [ «Аргументы Недели» ]

Фитотерапевт рассказала, какие травы могут помочь контролировать давление
Фото: pixabay.com

Ранее метеорологи предупредили жителей столицы о так называемой барической пиле. Фитотерапевт Ольга Трескунова рассказала о том, как пережить эту неделю метеозависимым людям.

Выяснялось, что при пониженном и повышенном давлении травы пьют совершенно разные. Специалист рассказала изданию "Вечерняя Москва", что вылечить и то, и другое одновременно не получится. "При пониженном давлении хорошо помогает крепкий зеленый чай, элеутерококк, левзея — дальневосточная трава, золотой корень. Все они отлично повышают давление и продаются в аптеках. Принимать настойки лучше утром натощак по 15–20 капель на стакан воды", - объяснила она.

Также как пишет портал "Актуальные новости", врачи из Великобритании представили вниманию ключевые признаки надвигающегося гипертонического криза. Одним из симптомов является сильная боль в груди.

АГ

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