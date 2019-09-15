"Врачи дают максимальную дозировку и просто ждут, сколько пациент сможет продержаться", - нейрохирург о заболевании Заворотнюк

Сотрудник Центра радиохирургии НИИ им. Н.В. Склифосовского - нейрохирург Вячеслав Рак, который специализируется на заболеваниях головного мозга, рассказал о диагнозе актрисы Анастасии Заворотнюк и объяснил последствия, сообщает КП.

Минувшей ночью супруг и мать Заворотнюк срочно приехали в больницу

Вячеслав Рак отметил, что врачи по законодательству РФ просто не могут отключить кого-то от лечения интенсивной терапией и борются за пациента до конца, другой вопрос, что на последних стадиях опухоли головного мозга начинаются осложнения и наступает такой момент, когда медикаменты не помогают, а риск от них "превышает возможную пользу".

"Тогда врачи дают максимальную дозировку и просто ждут, сколько пациент сможет продержаться. При таком варианте событий пациент уже находится без сознания, у него нарушена работа жизненно-важных органов - сбивается дыхание, сердцебиение. Но в реанимации таких больных все равно поддерживают до последнего", - пояснил эксперт.

По его словам, бывают случаи, когда после такого лечения больному становится лучше, но процент таких случаев очень мал.