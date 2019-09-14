Эксперты перечислили шесть привычек, которые помогут быстро сжечь жир

Диетологи составили шесть правил для эффективного и быстрого похудения для людей после 40 лет. К примеру, специалисты советуют не накапливать жир, а использовать его в качестве источника энергии.

Похудеть поможет и интервальное питание, когда дневную норму калорий человек употребляет в течение восьми часов. Все остальное время следует дать организму время на переваривание пищи и непосредственно процесс сжигания жира.

Необходимо спать не менее семи часов в сутки без включенных гаджетов и других источников света. Также специалисты рекомендуют ввести в свой рацион шпинат, капусту и сладкий перец. Не следует отказываться и от жирных продуктов.

Очень полезная привычка - исключение из употребления алкоголя и рафинированных углеводов.