Эксперты перечислили шесть привычек, которые помогут быстро сжечь жир
14 сентября 2019, 19:35 [ «Аргументы Недели» ]
Диетологи составили шесть правил для эффективного и быстрого похудения для людей после 40 лет. К примеру, специалисты советуют не накапливать жир, а использовать его в качестве источника энергии.
Похудеть поможет и интервальное питание, когда дневную норму калорий человек употребляет в течение восьми часов. Все остальное время следует дать организму время на переваривание пищи и непосредственно процесс сжигания жира.
Необходимо спать не менее семи часов в сутки без включенных гаджетов и других источников света. Также специалисты рекомендуют ввести в свой рацион шпинат, капусту и сладкий перец. Не следует отказываться и от жирных продуктов.
Очень полезная привычка - исключение из употребления алкоголя и рафинированных углеводов.