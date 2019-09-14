Названа причина возникновения зависимости от капель для носа
14 сентября 2019, 15:29 [ «Аргументы Недели» ]
Заведующий ЛОР-отделением Красногорской городской больницы №1 Сергей Троицкий в субботу, 14 сентября, рассказал, почему у очень многих людей развивается зависимость от обычных капель для носа.
Оказывается, причиной развития зависимости является искривленная перегородка носа, которая есть у 90 процентов людей. Троицкий уточнил, что если у человека есть эта деформация, то поток воздуха ударяет в искривление и "отрикошечивает" в боковую стенку носа, а не идет в носоглотку.
Медик подчеркнул, что на боковой стенке носа человека расположены нижние носовые раковины, способные менять объем. От постоянной травматизации они отекают, вследствие чего возникает заложенность носа, сообщает РИА "Новости".