Семь неочевидных симптомов сахарного диабета обозначили зарубежные врачи

Зарубежные специалисты в сфере здравоохранения обозначили симптомы сахарного диабета, которые можно перепутать с другими, менее опасными недугами. Об этом говорится в заметке, опубликованной в сети.

Как пишет ресурс grodno24.com, эксперты The Global Diabetes Community рекомендовали обратить внимание на наличие следующих признаков:

1. хроническая усталость;

2. потеря веса;

3. сухость во рту;

4. долгое заживление ран;

5. частое мочеиспускание;

6. размытость зрения;

7. зуд в области половых органов.

Ранее в пятницу сообщалось, что знатоки народной медицины дали советы по снижению артериального давления без приема лекарственных препаратов.