Семь неочевидных симптомов сахарного диабета обозначили зарубежные врачи
13 сентября 2019, 22:42 [ «Аргументы Недели» ]
Зарубежные специалисты в сфере здравоохранения обозначили симптомы сахарного диабета, которые можно перепутать с другими, менее опасными недугами. Об этом говорится в заметке, опубликованной в сети.
Как пишет ресурс grodno24.com, эксперты The Global Diabetes Community рекомендовали обратить внимание на наличие следующих признаков:
1. хроническая усталость;
2. потеря веса;
3. сухость во рту;
4. долгое заживление ран;
5. частое мочеиспускание;
6. размытость зрения;
7. зуд в области половых органов.
Ранее в пятницу сообщалось, что знатоки народной медицины дали советы по снижению артериального давления без приема лекарственных препаратов.