Врач объяснил главные страхи россиян

Главным детским страхом россиян оказалась темнота. В такой боязни признались 40 процентов опрошенных экспертами людей, передает ТАСС.

Психиатр Сергей Ениколопов рассказал в эфире НСН, что такие результаты связаны с древним происхождение человека:"Страх темноты, опасных животных, насекомых, все эти страхи абсолютно естественны, эволюционно необходимы. И в этом смысле выясняется, что мы ничем не отличаемся от наших древних предков. Но у нас, например, исчез страх грома, молнии, поскольку мы перестали жить в открытой местности".