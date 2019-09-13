Три вероятных признака инфаркта головного мозга назвали эксперты в сфере медицины
13 сентября 2019, 20:42 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты в сфере здравоохранения перечислили сигналы человеческого организма, которые могут указывать на инфаркт головного мозга. Данной теме посвящена публикация, которая появилась некоторое время назад в российской блогосфере.
Как отмечает один из каналов в «Яндекс. Дзен», поводом для беспокойства должны стать следующие симптомы:
1. онемение и слабость в конечностях;
2. слабый пульс в районе стоп;
3. неконтролируемое дрожание рук.
Ранее в пятницу сообщалось, что отечественные врачи составили список возможных признаков образования раковой опухоли. В число данных симптомов, в частности, попали внезапные внутренние боли и длительный кашель.