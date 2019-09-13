Почему люди после 40 лет набирают лишний вес и как этого избежать

Диетологи рассказали, с какой скоростью замедляется метаболизм и как правильно худеть в зрелом возрасте. Как выяснилось, к пожилому возрасту огромное число людей приобретает сопутствующие заболевания, которые ограничивают их активность.

Эксперты предложили идеально сбалансированный рацион на день, пишет издание "Вечерняя Москва". "На завтрак это может быть каша с фруктами, сухофруктами, небольшим количеством орехов. Тогда будет идеальный баланс белков, жиров и сложных углеводов. Во второй прием пищи можно съесть фрукты с питьевым йогуртом, творогом — это белковый продукт, который дает чувство сытости", - дали рекомендации диетологи.

Как сообщает портал "Дни24", ученые заявили, что женщины с ожирением чаще страдают от болезней сердца в связи с нарушенной выработки гормонов. Поэтому дамам необходимо минимизировать количество жиров в рационе.