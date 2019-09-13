Шесть предупреждающих о проблемах с сердцем симптомов раскрыли медики
13 сентября 2019, 14:44 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты в сфере здравоохранения рассказали, какие признаки свидетельствуют о сердечной недостаточности. Соответствующая информация содержится в публикации, которую выложили некоторое время назад в отечественном интернет-сегменте.
Как пишет ресурс dinamika-zhizni.ru, на проблемы с сердцем указывают следующие сигналы организма:
1. одышка, появляющаяся в состоянии покоя или во время сна;
2. отеки ног;
3. быстрая утомляемость;
4. отсутствие аппетита;
5. увеличение частоты сердечных сокращений;
6. постоянный кашель.
Ранее сообщалось, что в сети опубликовали материал, в котором перечислены десять симптомов развития инсульта головного мозга.