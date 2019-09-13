Шесть предупреждающих о проблемах с сердцем симптомов раскрыли медики

Специалисты в сфере здравоохранения рассказали, какие признаки свидетельствуют о сердечной недостаточности. Соответствующая информация содержится в публикации, которую выложили некоторое время назад в отечественном интернет-сегменте.

Как пишет ресурс dinamika-zhizni.ru, на проблемы с сердцем указывают следующие сигналы организма:

1. одышка, появляющаяся в состоянии покоя или во время сна;

2. отеки ног;

3. быстрая утомляемость;

4. отсутствие аппетита;

5. увеличение частоты сердечных сокращений;

6. постоянный кашель.

Ранее сообщалось, что в сети опубликовали материал, в котором перечислены десять симптомов развития инсульта головного мозга.