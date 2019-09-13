Врач назвала первые признаки болезни легких

Врачи рассказали, какие заболевания легких встречаются чаще всего и есть ли средства профилактики. Самое распространенное — аллергическая и неаллергическая бронхиальная астма.

Флюорография грудной клетки необходима в случае туберкулеза легких, пишет издание "Вечерняя Москва". "Это второе самое распространенное заболевание. Поэтому каждый сознательный человек должен проходить ее раз в год", - добавила врач.

Также как сообщает портал "Дни24", ученые из США рассказали, как электронные сигареты вредят легким. Оказалось, что в случае вдыхания пара от электронной сигареты в легких накапливается жир.