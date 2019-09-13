Специалисты рассказали, почему катаракта входит в число заболеваний, которые «молодеют»

Катаракта, или помутнение хрусталика, глаза входит в число заболеваний, которые «молодеют», как сообщили в Минздраве России. Отмечается, что раньше заболевание было типичным для людей после 60 лет, а сегодня этот диагноз ставят пациентам моложе 50 лет. Главная причина — постоянное пользование гаджетами.

Как пишет News.ru, эксперты отметили, что любое действие, которое приводит к усталости глаз, является хорошим фундаментом для нарушения функции зрения и развития катаракты. "Это сварка, пыль, чтение в темноте, долгая работа за компьютером или планшетом. Постоянный взгляд в экран смартфона", - добавил специалист.

Также как отмечает портал "Актуальные новости", врачи советуют отдавать предпочтение овсянке и яйцам, потому что яичные желтки содержат лютеин и зеаксантин, которые могут предотвратить нарушения зрения (такие как катаракта и макулярная дегенерация).