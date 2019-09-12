Учёные: дневной сон уменьшает риск появления болезни сердца

Швейцарские учёные выявили связь между дневным сном и снижением риска болезни сердца. По их словам, чтобы избежать развития сердечно-сосудистых заболеваний стоит выделить на сон несколько часов в определенные дни.

"Наименьшему риску были подвержены люди, которые ложились спать днем 1-2 раза в неделю. По данным исследователей, они страдали от опасных сердечно-сосудистых заболеваний вполовину реже, чем те, кто не спал днем совсем", - сообщает "Хайтек +" со ссылкой на "Science Daily".

Специалисты отметили, что 40 минут дневного сна снижает риск возникновения инфаркта или инсульта на 48%, а вот привычка спать днем от трех до семи раз в неделю наоборот его увеличивает.

В исследовании приняли участие более 3 тыс. случайно выбранных жителей Лозанны в возрасте от 35 до 75 лет. Эксперты сообщили, что результаты дают сделать только предварительные выводы о связи дневного сна и болезней сердца.