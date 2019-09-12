Три способа справиться с гипертонией без медпрепаратов посоветовали врачи
12 сентября 2019, 11:31 [ «Аргументы Недели» ]
Доктора рассказали о способах победы над гипертонической болезнью, не предполагающих прием лекарственных препаратов. Об этом идет речь в заметке, появившейся некоторое время назад в отечественном интернет-сегменте.
Как пишет портал «ГлавУфа», людям, которые хотят нормализовать артериальное давление, необходимо:
1. вести активный образ жизни, больше двигаться;
2. исключить из рациона фастфуд, ограничить употребление сахара и соли;
3. научиться справляться со стрессом.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что специалисты в области здравоохранения обозначили пять признаков надвигающегося инфаркта миокарда.