Ученые: Воздействие шоколада на мозг находится в зависимости от индивидуальных предпочтений

Ученые из Дюссельдорфского университета имени Генриха Гейне выяснили, что воздействие шоколада на мозг находится в зависимости от индивидуальных предпочтений, сообщает издание Science Direct.

Специалисты использовали метод ЭЭГ для измерения того, что происходит в мозге, если человек получает шоколад в качестве награды, пишет портал "Актуальные новости". Участникам показывали три оранжевых прямоугольника, которые представляли собой двери на экране компьютера. Им нужно было выбрать одну из них. После чего выяснялось, что они выиграли.