Врачи дали рекомендации людям, страдающим от аллергии на куриные яйца

Врачи рассказали людям, страдающим от аллергии на куриные яйца, как справиться с недугом. Из-за этого приходится отказываться и от целого перечня продуктов, чье приготовление включает использование яиц.

Аллергия на яйца является распространенной проблемой, ведь в продукте множество микроэлементов, из-за которых может развиваться негативная реакция организма. Впрочем, чаще всего такой ответ проявляет себя на белок или желток, пишет портал "Актуальные новости". Аллергикам приходится отказываться от целого перечня продуктов: майонеза, соусов, сухих завтраков и так далее.