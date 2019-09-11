Четыре правила снижения артериального давления без лекарств раскрыли специалисты
11 сентября 2019, 12:32 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты в сфере здравоохранения рассказали, каким правилам нужно следовать, чтобы снизить артериальное давление без приема лекарственных препаратов. Соответствующая информация содержится в публикации, появившейся в блогосфере.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», людям, которые хотят победить гипертонию, необходимо:
1. научиться избегать стрессовых ситуаций;
2. перестать питаться фастфудом и ограничить употребление соли;
3. начать вести активный образ жизни, избавиться от лишних килограммов, если они имеются;
4. отказаться от курения и спиртных напитков.
Ранее сегодня сообщалось, что доктора обозначили пять признаков наступающего инфаркта миокарда.