Четыре правила снижения артериального давления без лекарств раскрыли специалисты

Специалисты в сфере здравоохранения рассказали, каким правилам нужно следовать, чтобы снизить артериальное давление без приема лекарственных препаратов. Соответствующая информация содержится в публикации, появившейся в блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», людям, которые хотят победить гипертонию, необходимо:

1. научиться избегать стрессовых ситуаций;

2. перестать питаться фастфудом и ограничить употребление соли;

3. начать вести активный образ жизни, избавиться от лишних килограммов, если они имеются;

4. отказаться от курения и спиртных напитков.



Ранее сегодня сообщалось, что доктора обозначили пять признаков наступающего инфаркта миокарда.