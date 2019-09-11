Пять симптомов надвигающегося инфаркта миокарда перечислили врачи

Специалисты в области здравоохранения перечислили симптомы, которые свидетельствуют о приближении инфаркта миокарда. Об этом идет речь в материале, который появился некоторое время назад в российской блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», обеспокоиться необходимо, если наблюдаются:

1. часто возникающая боль в области сердца;

2. одышка;

3. головокружение;

4. сильная головная боль и потемнение в глазах при перемене положения тела;

5. необъяснимая сильная тревога и страх смерти.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что медики обозначили признаки, предупреждающие о развитии злокачественной опухоли в организме человека.