Пять симптомов надвигающегося инфаркта миокарда перечислили врачи
11 сентября 2019, 11:16 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты в области здравоохранения перечислили симптомы, которые свидетельствуют о приближении инфаркта миокарда. Об этом идет речь в материале, который появился некоторое время назад в российской блогосфере.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», обеспокоиться необходимо, если наблюдаются:
1. часто возникающая боль в области сердца;
2. одышка;
3. головокружение;
4. сильная головная боль и потемнение в глазах при перемене положения тела;
5. необъяснимая сильная тревога и страх смерти.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что медики обозначили признаки, предупреждающие о развитии злокачественной опухоли в организме человека.