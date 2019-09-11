Ученые выяснили, почему люди набирают вес с возрастом

Шведские и французские ученые провели исследование и выяснили, почему пожилые люди набирают вес. Ранее считалось, что лишние килограммы возникают в почтенном возрасте из-за малоподвижного образа жизни.

Исследователи на протяжении 13 лет изучали состояние здоровья 54 добровольцев. За годы у участников эксперимента было выявлено снижение липидного обмена, сообщает ФБА "Экономика сегодня".

Ученые полагают, что именно процессы, которые протекают в жировой ткани, становятся определяющими при наборе массы тела в пожилом возрасте, уточняет портал Planet Today. Исследования в данной области продолжаются.