Почему не стоит принимать таблетки для похудения

Британские диетологи рассказали об опасности таблеток для похудения. По словам врачей, даже если таблетки позволят добиться желаемой цели, они повышают риск серьезных проблем со здоровьем в будущем, пишет издание Express.

Некоторые источники пишут, чтобы люди не тревожились, если они замечают, что их сердцебиение ускоряется, потому что это просто признак продукта, делающего свою работу, сообщает портал "Актуальные новости". "Тем самым, человек не может вовремя остановиться, считая предупреждающие опасные признаки нормальным явлением", - отмечают диетологи.