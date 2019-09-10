Как правильно чихать?

Столь естественный процесс, как чихание, тоже можно совершать неправильно. Медики рассказали, какие ошибки люди допускают при чихании и к каким последствиям они могут привести.

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По словам доктора медицинских наук Галины Тарасовой, при чихании ни в коем случае нельзя закрывать рот. Если человек чихает с закрытым ртом, то все микробы направляются внутрь организма, передаёт «Российская газета».

«Слизь и микробы под давлением могут попасть в слуховую трубу и спровоцировать еt воспаление - евстахиит. Или попадут в околоносовые пазухи, что может вызвать синусит, гайморит», - сказала Тарасова. Также она отметила, что чихание с закрытым ртом повышает внутричерепное давление.

Врачи советуют не закрывать рот при чихании, а прикрывать его платком или рукой.