Специалисты рассказали о пользе книг с дополненной реальностью

Эксперты рассказали, что книги с 3D- или 4D-контентом несут больше информации и не вредят зрению. Если у ребёнка нет предрасположенности к глазным заболеваниям, то никакие 3D- или 4D-контенты в книгах ему не повредят.

Врачи прокомментировали News.ru это следующим образом: "Но я бы посоветовал просмотр таких книг, так же как и использование смартфонов, планшетов и компьютеров в целом, чередовать с разумной физической нагрузкой. В идеале стоит делать небольшой перерыв буквально через каждые 15–20 минут. Если это возможно, конечно".