Медики назвали вид рака, который чаще всего стали диагностировать у молодых людей

Европейские медики провели исследование и назвали вид рака, который чаще всего онкологи стали диагностировать у молодых людей. По данным медиков-ученых из Немецкого центра исследования рака в Германии, молодые люди по всему миру в последнее время стали чаще заболевать раком толстой кишки.

Врач-онколог назвал симптомы, сигнализирующие о раке головы или шеи

Исследование основано на данных о здоровье населения 43 стран. Больше всего молодежи с таким заболеванием обнаружены в развитых странах. За 10 последних лет количество заболевших раком прямой кишки в возрасте до 50 лет увеличилось в 19 странах мира.

Среди жителей девяти государств с высоким уровнем дохода на первом месте по уровню заболеваемости раком кишечника оказалась Южная Корея. Люди в возрасте от 20 до 49 лет в Южной Корее поражаются этой болезнью из расчета 12 человек на каждые сто тысяч, в Германии — семь человек, в Индии — три.

Авторы исследования предполагают, что причинами роста серьезных проблем с кишечником может быть чрезмерное потребление готовой продукции и фаст-фуда, а также частое применение антибиотиков при лечении детей.

В Германии онкологи рекомендуют проводить обследования, чтобы диагностировать онкологию на ранней стадии.