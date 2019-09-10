Головокружение и учащение пульса при подъеме с кровати могут говорить о серьезной болезни

Ученые предупреждают, что головокружение, слабость, тошнота и учащение пульса при смене положения из горизонтального в вертикальное могут свидетельствовать о серьезном аутоиммунном заболевании.

Речь идет о синдроме постуральной ортостатической тахикардии (СПОТ). Эта болезнь может также проявляться нарушением свертываемости крови и проблемами с ЖКТ.

Сотрудники Университета Толедо отмечают, что у 90% пациентов, попадающих по симптоматике под данный диагноз, повышен уровень аутоантител к адренергическому альфа 1 -рецептору. Как сообщает журнал "Здоровье", в будущем эта информация позволит помочь в разработке анализа крови, который даст возможность более точно отличать СПОТ от других болезней.