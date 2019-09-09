Шесть ранних сигналов о развитии инсульта головного мозга назвали специалисты
9 сентября 2019, 15:46 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты в сфере медицины обозначили ранние симптомы, которые свидетельствуют о развитии инсульта головного мозга. Соответствующая информация содержится в публикации, которая появилась некоторое время назад в сети.
Портал goodhouse.ru пишет, что необходимо обратить внимание на следующие сигналы организма:
1. помутнение или двоение в глазах;
2. онемение рук;
3. замедленная или невнятная речь;
4. потеря равновесия;
5. трудности с подбором слов;
6. сильная головная боль.
Ранее в понедельник сообщалось, что в блогосфере опубликовали материал, в котором перечислены способы снижения артериального давления без лекарственных препаратов в домашних условиях.