Названы несколько заметных изменений во внешности, свидетельствующих о заболевании печени

Названы несколько заметных изменений во внешности человека, свидетельствующих о начинающихся заболеваниях печени. Явная желтизна кожи и глазных склер говорит, что к врачу надо обращаться немедленно.

Среди сигналов того, что у человека возникают проблемы в работе печени, следующие:

сосудистые звездочки на щеках и крыльях носа,

жировики и высыпания на коже,

пигментные пятна,

толстый слой налета на языке или покраснение кончика языка,

изменение состояния кожи, ее тусклость и повышенная сухость,

частая испарина,

участившиеся прыщи, особенно между бровями и висках,

ломкие ногти и волосы,

мешки под глазами.

Специалисты советуют при таких изменениях во внешности пройти обследование: сдать анализы крови и ультразвуковое исследование (УЗИ) печени, - сообщает портал "МедикФорум". Если нарушения в работе печени подтвердятся, врач назначит необходимое лечение.