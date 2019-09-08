Названы несколько заметных изменений во внешности, свидетельствующих о заболевании печени
8 сентября 2019, 18:15 [ «Аргументы Недели» ]
Названы несколько заметных изменений во внешности человека, свидетельствующих о начинающихся заболеваниях печени. Явная желтизна кожи и глазных склер говорит, что к врачу надо обращаться немедленно.
Среди сигналов того, что у человека возникают проблемы в работе печени, следующие:
сосудистые звездочки на щеках и крыльях носа,
жировики и высыпания на коже,
пигментные пятна,
толстый слой налета на языке или покраснение кончика языка,
изменение состояния кожи, ее тусклость и повышенная сухость,
частая испарина,
участившиеся прыщи, особенно между бровями и висках,
ломкие ногти и волосы,
мешки под глазами.
Специалисты советуют при таких изменениях во внешности пройти обследование: сдать анализы крови и ультразвуковое исследование (УЗИ) печени, - сообщает портал "МедикФорум". Если нарушения в работе печени подтвердятся, врач назначит необходимое лечение.