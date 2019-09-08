Врачи назвали лечебные свойства водки

Врачи считают, что водка является эффективным способом избавления от заболеваний. Специалисты объяснили, чем алкогольный напиток может помочь.

Медики отметили, что водка может помочь при остеохондрозе. Они считают, что при обострении данного заболевания следует делать водочные компрессы на два часа. По словам врачей, они помогут снимать отеки и нагреют больную область, сообщает "МедикФорум".

Специалисты считают, что простая процедура поможет избавиться от болевых ощущений. Необходимо смешать водку с медом, нанести на проблемное место и укутать его целлофановым пакетом и теплыми платками или шарфами.

Отмечается, что остеохондроз сегодня поражает каждого третьего жителя Земли. Люди с этим диагнозом испытывают боли в спине, в шее, голове, а порой в плечах и руках. Также им не следует употреблять спиртные напитки и табак, так как при этом может замедляться проходимость крови по сосудам.