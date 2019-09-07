Врач-онколог назвал симптомы, сигнализирующие о раке головы или шеи
7 сентября 2019, 12:23 [ «Аргументы Недели» ]
Врач-онколог назвал симптомы, сигнализирующие о раке головы или шеи. Незаживающая ранка на языке или расцарапанная родинка - повод обратиться к онкологу.
Завотделением Краснодарского краевого онкодиспансера Олег Нефедов рекомендует обратиться к врачу при боли в горле с одной стороны, дискомфорте при глотании и ощущении инородного тела в ротовой полости, - сообщает "КП".
Нефедов также среди симптомов назвал постоянную или нарастающая осиплость голоса, болезненность языка, незаживающие раны или красные (белые) пятна в полости рта, заложенность носа с одной стороны или кровянистые выделения из носа, подозрительные новообразования в области шеи и головы.
Врач-онколог уверяет, что в 90 процентах случаях рак, обнаруженный на ранней стадии, можно полностью вылечить, главное - своевременно обращаться к врачу.