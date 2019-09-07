Учёные сообщили, от чего женщины страдают больше мужчин

Специалисты Университета Арканзаса в США сообщили о проблемах, которые женщины испытывают чаще мужчин при использовании электронных устройств. По их словам, некоторые из них способны оказывать серьёзное влияние на женское здоровье.

Учёные выяснили, что использование смартфонов вызывает сильные боли в области шеи. Эксперты отметили, что представительницы прекрасного поло несколько иначе наклоняют голову, потому что женская шея немного короче мужской, пишет издание Daily Mail.

Исследование показало, что мужчины наклоняют шею в том месте, где фактически встречаются голова и позвоночник, а женщины сначала сдвигают голову немного вперёд и только потом наклоняют.

По мнению учёных, изменить данную физиологическую особенность навряд ли можно, но сократить время за использование гаджета стоит.