Специалисты призвали проверять женщин перед беременностью

Специалисты рассказали, что беременность и роды могут обернуться для женщин серьезными проблемами со здоровьем.

Так, эксперт Татьяна Сухарева считает, что женщины должны иметь право, до того, как родят, на ту информацию, что произойдет с ними, с их жизнью в результате родов, пишет НСН. "Женщины должны иметь право обследоваться: как призывник идет в армию – он обследует свое здоровье. У нас женщина, когда уже беременна, выясняется, что у нее проблемы с сердцем, почками", - добавила она.