Пять признаков наступающего инсульта головного мозга перечислили специалисты
6 сентября 2019, 12:43 [ «Аргументы Недели» ]
Обозначены пять симптомов, говорящих о наступлении инсульта головного мозга. Соответствующей информацией, опубликованной в блогосфере, поделились специалисты в области здравоохранения.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», причинами для беспокойства являются:
1. двоение в глазах, ухудшение зрения в одном из них;
2. шум в ушах;
3. онемение одной стороны тела, лица;
4. беспричинная слабость;
5. внезапная сильная головная боль.
Ранее сегодня сообщалось, что медики обозначили семь возможных признаков скорой остановки сердца. В число данных симптомов, в частности, попали возникновение проблем с желудком и дискомфорт в груди.