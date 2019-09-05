Составлен список бытовых предметов, несущих смертельную опасность

Эксперты заявили, что некоторые широко распространенные в быту предметы могут быть опасны для здоровья, провоцируя, как утверждают специалисты, даже развитие смертельных заболеваний.

Так, например, в состав самых обычных дезодорантов входят парабены - вещества, которые крайне вредны для здоровья человека. Эти консерванты, как правило, входят в состав 99 процентов различных дезодорантов.

Краска для татуировок и для волос также оказалась опасной. Американские ученые отмечают, что у людей с тату повышен риск развития меланомы, а у дам, которые красят волосы, чаще проявляется рак молочных желез.

В список вошел и лак для ногтей из-за его опасного состава, химикаты которого нередко бывают токсичны. Пластиковая и тефлоновая посуда, радон и асбест, противопожарная пропитка мебели - все это также опасно.