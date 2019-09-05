Пять сигналов организма о скором инфаркте миокарда обозначили кардиологи
5 сентября 2019, 15:56 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты в области кардиологии перечислили симптомы скорого инфаркта миокарда. Данной теме посвящена публикация, появившаяся некоторое время назад в российской блогосфере.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», проверить состояние своего сердца необходимо, если наблюдаются:
1. беспричинные боли в желудке;
2. одышка и возникновение проблем с дыханием;
3. резкое облысение;
4. головокружение и холодный пот;
5. аритмия.
Ранее сегодня сообщалось, что знатоки народной медицины дали три совета по снижению артериального давления без приема лекарственных препаратов. Гипертоникам, в частности, рекомендовали употреблять настой коры калины.