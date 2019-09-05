Пять сигналов организма о скором инфаркте миокарда обозначили кардиологи

Специалисты в области кардиологии перечислили симптомы скорого инфаркта миокарда. Данной теме посвящена публикация, появившаяся некоторое время назад в российской блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», проверить состояние своего сердца необходимо, если наблюдаются:

1. беспричинные боли в желудке;

2. одышка и возникновение проблем с дыханием;

3. резкое облысение;

4. головокружение и холодный пот;

5. аритмия.

Ранее сегодня сообщалось, что знатоки народной медицины дали три совета по снижению артериального давления без приема лекарственных препаратов. Гипертоникам, в частности, рекомендовали употреблять настой коры калины.